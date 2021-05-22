Шунин заявил, что готов быть первым номером в сборной России по футболу

Сборная России проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в подмосковном Новогорске. Всего на сбор были вызваны 30 футболистов, трое из них - Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук - прибудут в расположение команды 24-25 мая. В настоящий момент в сборной России четыре вратаря: помимо Шунина также тренируются Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

"Я готов к ответственности. Что касается вратарского коллектива, то он прекрасный, - сказал Шунин. - Мы находимся большую часть тренировки вместе, и у нас должны быть хорошие отношения, так как мы готовим друг друга. Все приехали из разных команд, но мы друг друга поддерживаем".

Также спортсмен отметил, что невызов в сборную вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме никак не повлиял на конкуренцию в команде. "Я никакого облегчения в связи отсутствием [Гилерме] не почувствовал, конкуренция все еще есть", - отметил он.

"Думаю, что в первую очередь нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы хорошо подготовиться к важным играм, - добавил Шунин. - Игрокам стоит меньше читать, что вокруг пишут, это уже показал мой опыт, ведь сколько людей, столько и мнений. Мы все профессиональные спортсмены, и давление всегда присутствует. Конечно, сейчас в сборной оно выше, но поэтому нужно готовиться и не думать ни о чем, кроме того, что ты можешь сделать сейчас".

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).