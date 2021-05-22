В Новокузнецке проведут реконструкцию стадиона регбийного клуба "Металлург"

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Власти Кемеровской области проведут реконструкцию стадиона "Регби" в Новокузнецке, на котором в чемпионате России выступает команда "Металлург". После реконструкции спорткомплекс 1982 года постройки сможет принимать матчи международного уровня, сообщила в субботу пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

"В этом году регбийный "Металлург" демонстрирует высокие результаты и радует болельщиков (команда борется за бронзовые медали чемпионата - прим. ТАСС). В прошлом году на встрече с игроками обсудили ремонт домашнего стадиона команды. Рад сообщить, что проект нового стадиона готов, скоро построим. Обновленный стадион не только поможет нашим ребятам побеждать, но и станет местом для занятий массовым спортом и проведения общественных мероприятий", - цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

После реконструкции арена станет площадкой для проведения матчей международного уровня. Проект предусматривает новую крытую трибуну на 2,5 тыс. болельщиков и два поля: игровое - с натуральным газоном и тренировочное - с искусственным. В подтрибунном помещении будет организован тренажерный зал и беговые дорожки.

Стадион был построен в 1982 году и вмещает 2 тыс. зрителей. На арене, помимо "Металлурга" и спортивной школы олимпийского резерва по регби, тренируются в крытом манеже легкоатлеты, а в холодное время года - лыжники и биатлонисты. Здесь также проходят городские спартакиады и другие мероприятия.