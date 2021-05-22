В ЦСКА считают беспрецедентным случаем ожог нашатырем глаза гандболиста команды

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Гандбольный клуб ЦСКА считает беспрецедентной ситуацию, в результате которой ожог роговицы глаза от контакта с нашатырем получил игрок команды Алексей Фокин. Об этом ТАСС заявили в московском клубе.

Инцидент произошел в пятницу в первом полуфинальном матче Суперлиги со "СГАУ-Саратов". Главный тренер саратовской команды Александр Алексеев в ответ на несогласие с решением судей пнул ногой игровой мяч, и тот прилетел во врача ЦСКА, который на площадке оказывал помощь разыгрывающему команды Валентину Воробьеву. В руках у врача находился нашатырный спирт, после попадания мяча он пролился и попал в глаз Фокину.

"Поведение главного тренера "СГАУ-Саратов" мы считаем неприемлемым, - заявили в клубе. - Тем более что в результате возникла угроза жизни и здоровью нашего спортсмена. Это беспрецедентный случай. Его будут разбирать компетентные органы Федерации гандбола России".

В клубе отметили, что после попадания нашатыря врачи незамедлительно оказали Фокину медицинскую помощь. "В больнице ему диагностировали ожог первой степени. Сейчас здоровью спортсмена ничего не угрожает. Трудно прогнозировать сроки, надеемся, что к ближайшим матчам Алексей восстановится", - отметили в ЦСКА.

Алексеев после инцидента был удален с площадки, игра завершилась со счетом 33:24 в пользу ЦСКА.