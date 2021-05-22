Маринов: на гребном канале в Барнауле нужно построить устойчивые к непогоде сооружения

В дни соревнований в Барнауле резко ухудшилась погода: в субботу температура воздуха составила плюс 9 градусов, наблюдался ветер и дождь. О влиянии погодных условий на проведение соревнований высказались несколько спортсменов, а также представители ICF.

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС./ Гребной канал в Барнауле, где в эти дни проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, соответствует международным требованиям, но нуждается в постройке постоянных сооружений вместо временных палаток. Об этом ТАСС заявил в субботу технический директор Международной федерации каноэ (ICF) Мартин Маринов.

"Все международные требования, в том числе требования федерации, здесь были выполнены. Я уже сказал губернатору [Алтайского края - прим. ТАСС], что вместо временных палаток можно сделать постоянные, в том числе эллинги. В условиях ветра несколько палаток просто улетели, одна лодка уже поломалась. С постоянными помещениями будет намного спокойнее, и, когда холодно, спортсмены смогут проще акклиматизироваться. Это важно. Если хотят много раз использовать канал в дальнейшем, то наше предложение - сделать нормальные постройки", - рассказал Маринов.

По его словам, у гребного канала в Барнауле есть перспективы для проведения других международных мероприятий. В числе факторов, осложняющих их проведение, он назвал транспорт и логистику.

"Здесь очень непросто организовать логистику лодок. Это возможно, но стоит подумать над существующим календарем соревнований, чтобы предусмотреть больший промежуток времени для этих целей", - подчеркнул Маринов.

О трудностях с предоставлением лодок для этапа КМ

Президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков подтвердил, что самым сложным в организации этапа Кубка мира в Барнауле было обеспечение спортсменов лодками.

"Здесь сложно было в предоставлении лодок, пришлось их закупать. Лодки имеют специфику: несколько моделей, типов и размеров. Сложно было угадать с ними, так как состав команд до последнего менялся и было очень сложно подобрать всем лодки. Однако спортивные соревнования состоялись, что дает высокую оценку региону, участникам, организаторам. Все оценивают организацию очень высоко", - рассказал Шамков журналистам в субботу.

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.