"Зенит" стал вторым чемпионом Юношеской футбольной лиги - 1

ТАСС, 22 мая. Санкт-петербургский "Зенит" стал победителем Юношеской футбольной лиги - 1 (ЮФЛ) в дивизионе для игроков до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соревнования в возрастной категории до 19 лет проходили второй раз. В сезоне-2019/20 чемпионом стало московское "Чертаново". По итогам прошедшего сезона "Зенит" набрал 52 очка в 26 турах. На втором месте "Краснодар" (49), на третьем - "Динамо" (46).

Академия петербургского "Зенита" сделала золотой дубль, выиграв первенства ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 (в возрастной категории до 16 лет).