Сборная России разгромила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России со счетом 7:1 победила команду Великобритании во втором матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, матчи турнира проходят без зрителей.
В составе россиян шайбы забросили Антон Бурдасов (6-я и 10-я минуты), Михаил Григоренко (8), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50) и Антон Слепышев (54). У британцев отличился Лайам Кёрк (19). Первая и предпоследняя шайбы россиян были заброшены в большинстве, а Григоренко отметился голом в меньшинстве.
В предыдущий раз команды пересекались на чемпионате мира в 1994 году. Тот матч стал первым между сборными и завершился победой россиян со счетом 12:3. После турнира 1994 года британцы упали в первый дивизион и смогли вернуться в элитную группу лишь в 2019-м.
В первом матче сборная России со счетом 4:3 обыграла чехов. Подопечные Валерия Брагина с шестью очками занимают первое место в группе А, являясь единственной командой, сыгравшей на данный момент два матча. Британцы замыкают турнирную таблицу. В следующем матче сборная России 24 мая сыграет со словаками (начало игры - 16:15 мск), британцы встретятся со словацкой командой на день раньше.
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11-4
|6
|2
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|3
|Дания
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|3
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|6
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|7
|Белоруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|8
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-7
|0