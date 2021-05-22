Сборная России разгромила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России со счетом 7:1 победила команду Великобритании во втором матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, матчи турнира проходят без зрителей.

В составе россиян шайбы забросили Антон Бурдасов (6-я и 10-я минуты), Михаил Григоренко (8), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50) и Антон Слепышев (54). У британцев отличился Лайам Кёрк (19). Первая и предпоследняя шайбы россиян были заброшены в большинстве, а Григоренко отметился голом в меньшинстве.

В предыдущий раз команды пересекались на чемпионате мира в 1994 году. Тот матч стал первым между сборными и завершился победой россиян со счетом 12:3. После турнира 1994 года британцы упали в первый дивизион и смогли вернуться в элитную группу лишь в 2019-м.

В первом матче сборная России со счетом 4:3 обыграла чехов. Подопечные Валерия Брагина с шестью очками занимают первое место в группе А, являясь единственной командой, сыгравшей на данный момент два матча. Британцы замыкают турнирную таблицу. В следующем матче сборная России 24 мая сыграет со словаками (начало игры - 16:15 мск), британцы встретятся со словацкой командой на день раньше.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится 6 июня.