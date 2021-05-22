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Футбол в Германии

Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон чемпионата Германии

Достижение германского нападающего держалось 49 лет
Роберт Левандовский EPA-EFE/Alexander Hassenstein
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/Alexander Hassenstein

ТАСС, 22 мая. Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский установил рекорд по количеству голов в одном сезоне чемпионата Германии по футболу.

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Поляк в домашнем матче заключительного, 34-го тура первенства поразил ворота "Аугсбурга" на 90-й минуте. Этот мяч стал для него 41-м в текущем сезоне бундеслиги. По этому показателю он обошел Герда Мюллера, который отличился 40 раз в сезоне-1971/72.

Матч завершился со счетом 5:2. Мюнхенцы, досрочно ставшие чемпионами Германии, по итогам сезона набрали 78 очков. "Аугсбург" завершил сезон на 13-м месте с 36 очками.

Левандовский с 2014 года выступает за "Баварию", в которую перешел из дортмундской "Боруссии". 32-летний форвард является девятикратным чемпионом Германии (семь раз в составе "Баварии", дважды в составе "Боруссии") и победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20. Пять раз он становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Левандовский стал лучшим игроком прошлого года по версии Международной федерации футбола.

Он является капитаном сборной Польши, в составе которой провел 118 матчей и забил 66 голов, и лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Также ему принадлежит рекорд по количеству игр за сборную Польши.

Мюллер выступал за "Баварию" с 1964 по 1979 год. В составе команды он семь раз стал чемпионом ФРГ и трижды победил в Кубке европейских чемпионов. Также он является чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года.

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