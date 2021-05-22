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ЧМ по хоккею в Риге

Фазель назвал матч россиян со сборной Великобритании тренировочным

Сборная России обыграла британцев со счетом 7:1
Глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч со сборной Великобритании вышел тренировочным для российской команды, россияне могли забросить больше семи шайб. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.

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Сборная России со счетом 7:1 победила британцев во втором матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, матчи турнира проходят без зрителей.

"Россия забила 4 гола за 4 минуты, поэтому все было ясно с самого начала, - сказал Фазель. - Дальше у вашей сборной была больше тренировка. Могли и должны были забить больше, но ограничились 7 шайбами".

Также Фазель рассказал о своих впечатлениях от других матчей игрового дня. "Отличный, интересный матч США - Финляндия. Все ожидали не очень сильную команду у американцев, но она удивляет и смогла дать бой. И я очень удивлен датчанами, то, как они бились со шведами - это прекрасно. И они вообще впервые их обыграли на чемпионатах мира. Так что очень интересный день на турнире", - добавил он.

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Фазель, РенеЧМ по хоккею в Риге
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