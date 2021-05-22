Велогонщик Дмитриев заявил, что не исключает своего участия в Играх 2024 года в Париже

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Игр-2016 в личном спринте Денис Дмитриев не исключает, что сможет выступить на Олимпиаде 2024 года, когда ему будет 38 лет. Об этом Дмитриев рассказал ТАСС.

Игры в Токио станут для чемпиона мира 2017 года Дмитриева четвертыми в карьере, его олимпийский дебют пришелся на 2008 год.

"Я не заморачиваюсь тем, что поеду в Токио в возрасте 35 лет, - признался Дмитриев. - Англичанину Крису Хою удалось стать олимпийским чемпионом в 36 лет, поэтому Олимпиаду можно спокойно перенести еще на один год. А потом уже Игры 2024 года в Париже вот-вот наступят, где можно будет улучшить достижение Хоя и стать первым. Но подробно про Париж давайте говорить позднее, сначала мне надо проехать в Токио", - сказал Дмитриев.

"Велотрек нельзя сравнивать с той же гимнастикой и другими видами спорта, где преобладают молодые спортсмены. У нас все по-другому, мужчины-спринтеры раскрываются в основном примерно к 25 годам, а в 30 лет наступает расцвет. А я пошел еще дальше, у меня стабильно высокие результаты и в более старшем возрасте. Пока у меня есть прогресс, я буду заниматься любимым делом", - подчеркнул чемпион мира 2017 года.

Первый тренер Дмитриева Евгений Барымов согласен со словами своего ученика. "Денис - не режимщик, он живет хорошей жизнью. У него все по порядку, все разложено по полочкам: он знает когда выехать, когда что сделать. Сейчас ему 35, поэтому в 40 лет он еще будет боец", - сказал наставник.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.