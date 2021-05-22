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Третьяк сравнил игру сборной России по хоккею в матче с британцами с ЦСКА времен Тарасова

Россияне обыграли сборную Великобритании со счетом 7:1
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты сыграли на чемпионате мира в матче против команды Великобритании в стиле, в котором выступал ЦСКА времен тренера Анатолия Тарасова. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне выиграли у британцев со счетом 7:1 во втором матче чемпионата мира в Риге, забросив четыре шайбы в первые 11 минут встречи.

"Сразу в первом периоде добавили, и соперник понял, что все. Так раньше выигрывал ЦСКА, Тарасов говорил: идем валом первые 10 минут, давим, а потом разбираемся", - сказал Третьяк.

В игре принял участие вратарь Иван Бочаров. "Нам нужно, чтобы все вратари были в обойме, и мы верим в них, надеемся. Ребята почувствовали игру, это очень важно. Первая игра была очень сложной и тяжелой, на нервах, а сейчас все успокоились, почувствовали игру, и соперник дал такую возможность", - отметил Третьяк.

Россияне в стартовой встрече чемпионата мира в пятницу выиграли у команды Чехии со счетом 4:3. Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут 24 мая со словаками.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

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