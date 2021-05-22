Яшин считает, что российским хоккеистам было важно успешно начать чемпионат мира

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России по хоккею было важно начать чемпионат мира с двух побед, а игра с чешской командой получилась очень хорошей. Такое мнение ТАСС высказал бывший хоккеист Алексей Яшин.

Сборная России в субботу со счетом 7:1 победила британцев во втором матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. 21 мая россияне обыграли сборную Чехии в стартовом матче турнира со счетом 4:3. Команды выступают в группе А, матчи турнира проходят без зрителей.

"Важно было успешно начать, поэтому смотрим дальше и болеем за ребят. С чехами показали хорошую игру, и молодцы, что выиграли. Но самые важные игры еще впереди, потенциал у этой команды побороться за медали есть", - сказал Яшин.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. В группе А россияне также сыграют со сборными Белоруссии, Дании, Словакии, Швейцарии и Швеции.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.