{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Хоккеист сборной России Слепышев оценил уровень команды Великобритании

Капитан российской команды отметил, что британцы "во втором периоде британцы неплохо перестроились"

ТАСС, 22 мая. Сборная Великобритании могла бы играть на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал капитан российской команды России Антон Слепышев.

На эту тему
Сборная России разгромила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная России разгромила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

Россияне выиграли у британцев со счетом 7:1 во втором матче чемпионата мира в Риге, забросив четыре шайбы в первые 11 минут встречи.

"В нашем исполнении был хороший первый период, мы превосходили соперника, - сказал Слепышев. - Во втором периоде британцы неплохо перестроились, пытались создавать моменты. Наверное, таким составом они в КХЛ могли бы играть".

"Как капитан я подбадривал ребят, говорил, чтобы играли правильно, потому что через эту игру мы готовимся к следующим. Все старались, но не все получалось. Тем не менее довели матч до победы, что нас радует", - добавил нападающий.

Слепышев стал автором последней заброшенной в матче шайбы, чтобы засчитать его гол, судьям потребовался видеопросмотр. "Она [шайба] попала в дальнюю раму, судья за воротами не увидел шайбу, она вылетела на пятак, и он подумал, что была перекладина. И только после окончания момента он решил, что будет просмотр. Дело не в эмоциях, просто он не увидел шайбу, поэтому не мог ее засчитать", - сказал спортсмен.

На эту тему
Третьяк сравнил игру сборной России по хоккею в матче с британцами с ЦСКА времен Тарасова
Третьяк сравнил игру сборной России по хоккею в матче с британцами с ЦСКА времен Тарасова

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. Следующий матч россияне проведут 24 мая против команды Словакии. В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России, в честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Российский пловец Рылов стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров на спине
Российский пловец Рылов стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров на спине
Читать полностью