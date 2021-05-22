Хоккеист сборной России Слепышев оценил уровень команды Великобритании

Россияне выиграли у британцев со счетом 7:1 во втором матче чемпионата мира в Риге, забросив четыре шайбы в первые 11 минут встречи.

"В нашем исполнении был хороший первый период, мы превосходили соперника, - сказал Слепышев. - Во втором периоде британцы неплохо перестроились, пытались создавать моменты. Наверное, таким составом они в КХЛ могли бы играть".

"Как капитан я подбадривал ребят, говорил, чтобы играли правильно, потому что через эту игру мы готовимся к следующим. Все старались, но не все получалось. Тем не менее довели матч до победы, что нас радует", - добавил нападающий.

Слепышев стал автором последней заброшенной в матче шайбы, чтобы засчитать его гол, судьям потребовался видеопросмотр. "Она [шайба] попала в дальнюю раму, судья за воротами не увидел шайбу, она вылетела на пятак, и он подумал, что была перекладина. И только после окончания момента он решил, что будет просмотр. Дело не в эмоциях, просто он не увидел шайбу, поэтому не мог ее засчитать", - сказал спортсмен.