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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Итальянка Пилато установила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом

Спортсменка преодолела дистанцию за 29,30 секунды
Бенедетта Пилато EPA-EFE/ROBERT PERRY
Описание
Бенедетта Пилато
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 22 мая. Итальянка Бенедетта Пилато установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом.

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Спортсменка во втором полуфинальном заплыве на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште показала результат 29,30 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал американке Лилли Кинг (29,40).

Вместе с Пилато в заплыве принимала участие россиянка Юлия Ефимова, которая финишировала второй (30,25) и вышла в финал. Он пройдет в воскресенье. Также в финал отобралась российская спортсменка Татьяна Белоногофф, участвовавшая в первом полуфинальном заплыве.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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