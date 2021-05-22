Роман Ротенберг: в игре российских хоккеистов еще есть детали, которыми недоволен штаб

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею достигла в матче чемпионата мира против британцев результата, который хотело видеть руководство команды, однако еще есть детали, вызывающие недовольство. Об этом ТАСС сообщил глава штаба, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В субботу сборная России обыграла команду Великобритании со счетом 7:1, одержав вторую победу на турнире. В пятницу россияне выиграли у сборной Чехии со счетом 4:3.

"Мы провели два матча за два дня - вчера была важная игра с чехами, и поэтому в эмоциональном плане сегодня ребятам было непросто, - сказал Ротенберг. - С большим уважением относимся ко всем соперникам, [игроки] выполнили установку на матч, забили четыре быстрых гола, а потом тренерскому штабу пришлось где-то тянуть вожжи на себя, чтобы они не потеряли концентрацию, сохранять ее было важно на протяжении всех 60 минут. Мы оттачивали наработки, детали, но в то же время понимали, что с чехами полностью выложились, и сегодня было важно завершить игру победой, так что мы достигли того результата, которого хотели видеть. Да, есть детали, которыми мы недовольны, мы понимаем, что во многих моментах могли сыграть лучше, но в то же время надо отдать должное ребятам - две победы в двух матчах, работаем дальше".

Следующий матч россияне проведут 24 мая против команды Словакии. "Мы рассчитывали, что сыграем еще лучше сегодня. Разберем эту игру, завтра у нас будет тренировка, где будем работать над ошибками и усиливать все необходимые детали. У нас впереди важный матч со Словакией", - добавил собеседник ТАСС.

"Мы серьезно готовились к этому матчу. Да, хоккеисты Великобритании - олимпийские чемпионы 1936 года, я читал интервью Вячеслава Фетисова, он с сарказмом сказал об этом, но мы без всякого сарказма относимся ко всему и очень серьезно настраиваемся на все матчи, уважаем всех соперников, - отметил Ротенберг. - Благодарю всех, так как даже слова сарказма мы воспринимаем как поддержку от великих наших легенд. Также благодарю всех болельщиков, которые с нами".

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России, в честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.