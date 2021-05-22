Штаб сборной России по хоккею рассчитывает на улучшение льда в Олимпийском центре

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Штаб сборной России по хоккею рассчитывает на то, что с каждым матчем качество льда на рижской арене будет становиться все лучше. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В субботу россияне обыграли сборную Великобритании со счетом 7:1 во втором матче чемпионата мира в Риге. Матчи группы А, в которой выступает сборная России, проходят на льду Олимпийского центра, который не является хоккейной ареной.

"Мы всегда на это смотрим следующим образом: для всех условия одинаковые - один лед, одна шайба, - сказал Ротенберг. - Мы всегда, конечно, рассчитываем на улучшение всех деталей, то есть общаемся с заливщиками льда. В эти дни большая нагрузка на лед, но я думаю, что он будет улучшаться с каждым матчем, мы обсуждали это с техническим персоналом арены".

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. Следующий матч россияне проведут 24 мая против команды Словакии.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России, в честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.