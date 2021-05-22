Сборная Чехии проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии проиграла команде Швейцарии со счетом 2:5 во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Команды представляют группу А, матчи турнира проходят без зрителей.
В составе победителей голы на счету Грегори Хоффмана (18-я и 58-я минуты), Тимо Майера (25, 51) и Тристана Шервея (39). У чехов шайбы забросили Филип Хитил (15) и Иржи Шмейкал (56). На 41-й минуте вратарь сборной Чехии Шимон Грубец был заменен на Романа Вилла.
В этом матче произошло повторение самого крупного поражения сборной Чехии от команды Швейцарии на чемпионатах мира. С таким же счетом швейцарцы обыграли чехов на предварительном этапе ЧМ в 2013 году.
Сборная Чехии впервые в истории проиграла два матча на старте чемпионата мира. В первом матче команда Чехии уступила лидирующим в таблице группы А россиянам (6 очков) со счетом 3:4 и после двух поражений занимает седьмое место. Для швейцарцев этот матч стал первым на турнире, они с тремя очками располагаются на третьей строчке.
В следующем матче сборная Чехии 24 мая сыграет с командой Белоруссии, швейцарцы днем ранее встретятся с датчанами.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11-4
|6
|2
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|3
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|3
|Дания
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|3
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|6
|Белоруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|7
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5-9
|0
|8
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-7
|0