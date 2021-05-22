Сборная Чехии проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии проиграла команде Швейцарии со счетом 2:5 во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Команды представляют группу А, матчи турнира проходят без зрителей.

В составе победителей голы на счету Грегори Хоффмана (18-я и 58-я минуты), Тимо Майера (25, 51) и Тристана Шервея (39). У чехов шайбы забросили Филип Хитил (15) и Иржи Шмейкал (56). На 41-й минуте вратарь сборной Чехии Шимон Грубец был заменен на Романа Вилла.

В этом матче произошло повторение самого крупного поражения сборной Чехии от команды Швейцарии на чемпионатах мира. С таким же счетом швейцарцы обыграли чехов на предварительном этапе ЧМ в 2013 году.

Сборная Чехии впервые в истории проиграла два матча на старте чемпионата мира. В первом матче команда Чехии уступила лидирующим в таблице группы А россиянам (6 очков) со счетом 3:4 и после двух поражений занимает седьмое место. Для швейцарцев этот матч стал первым на турнире, они с тремя очками располагаются на третьей строчке.

В следующем матче сборная Чехии 24 мая сыграет с командой Белоруссии, швейцарцы днем ранее встретятся с датчанами.

Чемпионат мира завершится 6 июня.