Сборная Латвии после победы над канадцами на чемпионате мира проиграла команде Казахстана

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии в серии буллитов проиграла команде Казахстана со счетом 2:3 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе латвийцев заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш (28-я минута) и Рихардс Букартс (46), у казахстанцев отличились Александр Шин (39) и Джесси Блэкер (46). Автором победного буллита стал Евгений Рымарев. Латвийские хоккеисты накануне впервые в истории обыграли сборную Канады.

В турнирной таблице группы B первое место занимает сборная Германии, набравшая шесть очков, латвийцы с четырьмя очками идут вторыми, финны с тремя - третьими, команда Казахстана с двумя очками занимает четвертую строчку, сборные США, Канады, Норвегии и Италии очков не набрали. В следующем матче сборная Латвии 24 мая сыграет с командой Италии, сборная Казахстана 23 мая встретится с командой Финляндии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.