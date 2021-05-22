Евро-2020 все ближе. Кубок Европы "выступил" в Мариинке и прокатился по рекам Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Трофей чемпионата Европы по футболу - восьмикилограммовый, серебряный Кубок Анри Делоне - прибыл в субботу в Петербург, где побывал на стадионе "Санкт-Петербург", принял участие в постановке на сцене Мариинского театра, а потом по рекам и каналам дошел до стен Петропавловской крепости, где был представлен всем желающим. Сопровождал кубок чемпион мира и Европы француз Давид Трезеге.
Утром трофей чемпионата, побывавший в рамках тура в Риме, Будапеште, Бухаресте, Баку, Копенгагене и Амстердаме, был доставлен в Петербург на стадион "Санкт-Петербург", где пройдут игры турнира и состоялись матчи чемпионата мира 2018 года. Здесь его встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, город подготовил всю необходимую инфраструктуру для проведения турнира, несмотря на сложные условия пандемии. В то же время он призвал гостей и болельщиков Евро-2020 соблюдать масочный режим.
Как отметил генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин, у комитета есть полная уверенность, что проведение турнира пройдет на высочайшем уровне. "У нас действительно довольно уникальный турнир, уникальный по многим параметрам, он с широкой географией, еще и в довольно сложных условиях. Это действительно большая победа, что мы можем пригласить хотя бы половину желающих посмотреть матчи. Не все города могут похвалиться этим", - сказал он.
Сорокин также добавил, что все меры для обеспечения безопасности зрителей приняты.
"Сыграл" в постановке
После стадиона кубок отправился в Мариинский театр, где стал частью созданной хореографом Юрием Смекаловым специально к Евро-2020 постановки. В ней приняли участие Давид Трезеге и прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина. В спектакле также выступили воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана, юные футболисты академии "Зенита" и солисты балетной труппы Мариинского театра.
Затем трофей по рекам и каналам Петербурга был отправлен на стрелку Заячьего острова, где у Петропавловской крепости открылась выставка кубка в Парке футбола. Все желающие могли принять участие в различных конкурсах и соревнованиях, среди которых текбол (футбол на теннисном столе), возможность сразиться с роботом-вратарем. Также можно было сыграть на круглом поле в голландский уличный футбол под названием "панна" (размеры игровой площадки 20х10 метров, ворот - 2х1 м). Игра идет на счет три минуты или до момента, когда удалось провести мяч между ног противника. Желающих на всех площадках было немало, несмотря на ветреную погоду.
В Парке футбола кубок со сцены всем посетителям представил Трезеге. Он признался, что завоевание этого трофея - одно из самых важных событий в его жизни. "Для меня это одно из важнейших событий в моей жизни: забить победный гол в 2000 году, который помог команде поднять этот прекрасный кубок над головой. Мы также в 1998 году выиграли чемпионат мира, и это две самые сильные эмоции в моей жизни", - рассказал он.
Трофей пробудет в Петербурге до понедельника.
О чемпионате Европы
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
В составе сборной Франции Трезеге провел 71 игру и забил 34 гола. Он является чемпионом мира 1998 года и победителем европейского первенства - 2000. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2015 году.