Евро-2020 все ближе. Кубок Европы "выступил" в Мариинке и прокатился по рекам Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Трофей чемпионата Европы по футболу - восьмикилограммовый, серебряный Кубок Анри Делоне - прибыл в субботу в Петербург, где побывал на стадионе "Санкт-Петербург", принял участие в постановке на сцене Мариинского театра, а потом по рекам и каналам дошел до стен Петропавловской крепости, где был представлен всем желающим. Сопровождал кубок чемпион мира и Европы француз Давид Трезеге.

Утром трофей чемпионата, побывавший в рамках тура в Риме, Будапеште, Бухаресте, Баку, Копенгагене и Амстердаме, был доставлен в Петербург на стадион "Санкт-Петербург", где пройдут игры турнира и состоялись матчи чемпионата мира 2018 года. Здесь его встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, город подготовил всю необходимую инфраструктуру для проведения турнира, несмотря на сложные условия пандемии. В то же время он призвал гостей и болельщиков Евро-2020 соблюдать масочный режим.

Как отметил генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин, у комитета есть полная уверенность, что проведение турнира пройдет на высочайшем уровне. "У нас действительно довольно уникальный турнир, уникальный по многим параметрам, он с широкой географией, еще и в довольно сложных условиях. Это действительно большая победа, что мы можем пригласить хотя бы половину желающих посмотреть матчи. Не все города могут похвалиться этим", - сказал он.

Сорокин также добавил, что все меры для обеспечения безопасности зрителей приняты.

"Сыграл" в постановке

После стадиона кубок отправился в Мариинский театр, где стал частью созданной хореографом Юрием Смекаловым специально к Евро-2020 постановки. В ней приняли участие Давид Трезеге и прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина. В спектакле также выступили воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана, юные футболисты академии "Зенита" и солисты балетной труппы Мариинского театра.