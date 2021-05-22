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Футбол в Италии

Футболист "Фиорентины" Кокорин впервые с 3 марта вышел на поле в официальном матче

Российский нападающий заменил Франка Рибери на 76-й минуте встречи чемпионата Италии против "Кротоне"

ТАСС, 22 мая. Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле в гостевом матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу против "Кротоне".

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Россиянин вышел на замену на 76-й минуте вместо француза Франка Рибери. На данный момент счет в матче ничейный - 0:0.

Кокорин перешел в "Фиорентину" зимой 2021 года. Предыдущий матч он провел 3 марта. После этого стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме.

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