"Милуоки" обыграл "Майами" в первом матче плей-офф НБА

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Милуоки" дома победил в овертайме "Майами" со счетом 109:107 в первом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Плей-офф стартовал в субботу.

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Самым результативным на площадке стал защитник Крис Мидлтон, на счету которого 27 очков. В составе "Майами" больше всего очков набрал Горан Драгич (25). Дабл-даблы у "Милуоки" оформили Яннис Адетокунбо (21 очко + 18 подборов) и Джру Холидей (20+11), у "Майами" - Джимми Батлер (14+10).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Милуоки". Следующий матч также пройдет в Милуоки 25 мая.

"Майами" в регулярном чемпионате занял второе место в Юго-Восточном дивизионе, "Милуоки" стал победителем Центрального дивизиона.