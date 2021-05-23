Выдержали давление. "Атлетико" выиграл чемпионат Испании по футболу впервые за семь лет

ТАСС, 23 мая. Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Вальядодид" со счетом 2:1 в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу и в 11-й раз стал победителем турнира. Команда завоевала титул в заключительном туре национального первенства.

До последнего момента на трофей продолжал претендовать мадридский "Реал", его отставание от лидирующего "Атлетико" перед субботними матчами составляло два очка. При равенстве очков "Реал" располагался бы выше благодаря преимуществу в личных встречах. В 38-м туре подопечные Зинедина Зидана дома обыграли "Вильярреал" со счетом 2:1 и стали бы чемпионами в случае осечки "Атлетико".

"Я рад за многих людей, в такой сложный год, когда так много людей покинули нас из-за вируса, "Атлетико" стал чемпионом по-другому. Это был трудный год, один из лучших годов, чтобы стать чемпионом, - сказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. - Клуб продолжает расти, мы проделали большую работу, все люди, которых вы не видели, придали клубу стабильность, превосходные результаты. Они здесь не празднуют, но через некоторое время мы будем обнимать друг друга".

За весь чемпионат "Атлетико" потерпел только четыре поражения, столько же у занявшего второе место "Реала". В этом чемпионате команда шла с перепадами: клуб возглавил турнирную таблицу после девятого тура, оторвался от ближайшего преследователя на 11 очков после 21-го, а затем позволил "Реалу" с "Барселоной" подобраться к себе вплотную. Но в сложный момент команда Симеоне смогла собраться и показать характер. В двух последних матчах первенства, когда любая потеря очков стала бы фатальной, мадридский клуб одержал две волевые победы.

В других турнирах "Атлетико" завершил выступление на довольно ранних стадиях. Подопечные Симеоне вылетели из кубка страны после поражения от клуба третьего по силе дивизиона чемпионата Испании "Корнелья" со счетом 0:1 в гостевом матче 1/32 финала. В Лиге чемпионов команда оступилась на стадии 1/8 финала, уступив по итогам двух матчей лондонскому "Челси" (0:1; 0:2), который впоследствии вышел в финал турнира.