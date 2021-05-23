Выдержали давление. "Атлетико" выиграл чемпионат Испании по футболу впервые за семь лет

ТАСС, 23 мая. Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Вальядодид" со счетом 2:1 в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу и в 11-й раз стал победителем турнира. Команда завоевала титул в заключительном туре национального первенства.
H A P P I N E S S ❤️#CampeonesPartidoAPartido pic.twitter.com/5n2arS4H21— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 22, 2021
До последнего момента на трофей продолжал претендовать мадридский "Реал", его отставание от лидирующего "Атлетико" перед субботними матчами составляло два очка. При равенстве очков "Реал" располагался бы выше благодаря преимуществу в личных встречах. В 38-м туре подопечные Зинедина Зидана дома обыграли "Вильярреал" со счетом 2:1 и стали бы чемпионами в случае осечки "Атлетико".
"Я рад за многих людей, в такой сложный год, когда так много людей покинули нас из-за вируса, "Атлетико" стал чемпионом по-другому. Это был трудный год, один из лучших годов, чтобы стать чемпионом, - сказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. - Клуб продолжает расти, мы проделали большую работу, все люди, которых вы не видели, придали клубу стабильность, превосходные результаты. Они здесь не празднуют, но через некоторое время мы будем обнимать друг друга".
За весь чемпионат "Атлетико" потерпел только четыре поражения, столько же у занявшего второе место "Реала". В этом чемпионате команда шла с перепадами: клуб возглавил турнирную таблицу после девятого тура, оторвался от ближайшего преследователя на 11 очков после 21-го, а затем позволил "Реалу" с "Барселоной" подобраться к себе вплотную. Но в сложный момент команда Симеоне смогла собраться и показать характер. В двух последних матчах первенства, когда любая потеря очков стала бы фатальной, мадридский клуб одержал две волевые победы.
В других турнирах "Атлетико" завершил выступление на довольно ранних стадиях. Подопечные Симеоне вылетели из кубка страны после поражения от клуба третьего по силе дивизиона чемпионата Испании "Корнелья" со счетом 0:1 в гостевом матче 1/32 финала. В Лиге чемпионов команда оступилась на стадии 1/8 финала, уступив по итогам двух матчей лондонскому "Челси" (0:1; 0:2), который впоследствии вышел в финал турнира.
"Атлетико" обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, еще три путевки получили "Реал", "Барселона" и "Севилья". Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что "Атлетико" заслужил чемпионство. "Мы должны поздравить "Атлетико", который заслужил чемпионство. Любая команда, которая занимает первое место, заслуживает титул", - сказал он.
Мелодрама Суареса
"Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании, этот титул стал вторым для команды под руководством Симеоне, который возглавляет клуб с 2011 года. В сезоне-1995/96 аргентинец выиграл чемпионство с мадридским клубом в качестве игрока. Также в активе "Атлетико" 10 побед в кубке страны и две - в суперкубке. Команда по три раза побеждала в Лиге Европы (2009/10, 2011/12, 2017/18) и Суперкубке УЕФА (2010, 2012, 2018) и однажды выиграла Кубок обладателей кубков (1961/62).
Лучшим бомбардиром "Атлетико" в минувшем сезоне стал уругвайский форвард Луис Суарес, который перешел в мадридский клуб из "Барселоны" в сентябре 2020 года. Суарес с 21 мячом в 32 играх занял четвертое место в списке бомбардиров чемпионата Испании. На первом месте с 30 голами в 35 матчах расположился его бывший одноклубник - аргентинский нападающий Лионель Месси, который выиграл трофей Пичичи (лучшему бомбардиру лиги - прим. ТАСС) в пятый раз подряд. Вторым стал французский нападающий "Реала" Карим Бензема (23 гола; 9 результативных передач), третьим - испанец Херард Морено из "Вильярреала" (23; 7).
После матча Суарес рассказал, что минувший сезон стал для него самым тяжелым. "Прошлым летом я пережил тяжелую ситуацию, меня унизили. "Атлетико" открыл мне свои двери и дал мне возможность продолжить показывать свой уровень. Этот сезон дался мне труднее всего", - признался он.
"Атлетико" завоевал титул чемпиона впервые с сезона-2013/14. После 2014 года четыре раза чемпионат Испании выигрывала "Барселона" (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19) и дважды побеждал в турнире "Реал" (2016/17, 2019/20).