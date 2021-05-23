Малкин заявил, что "Питтсбургу" нужно играть дисциплинированно в серии с "Айлендерс"

ТАСС, 23 мая. "Питтсбургу" необходимо минимизировать количество удалений в матчах серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс". Такое мнение высказал российский форвард команды Евгений Малкин, комментарий которого приводит журналист Мишель Кречиоло на своей странице в Twitter.
В ночь на воскресенье "Питтсбург" в гостях уступил "Айлендерс" со счетом 1:4. Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. У "Питтсбурга" в матче было шесть удалений, три из которых на счету Малкина.
Evgeni Malkin: "Of course we understand we take too many penalties. Next game we need to focus and play disciplined. We understand how they play, they are a physical team. After whistles, we need to stay together and not talk too much to them."— Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) May 22, 2021
"Конечно, мы понимаем, что часто удаляемся, - сказал Малкин. - В следующей игре нам нужно сосредоточиться и играть дисциплинированно. Мы понимаем, как они играют, это физически сильная команда".
Пятая встреча команд состоится 25 мая в Питтсбурге.