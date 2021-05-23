Трипл-дабл Дончича помог "Далласу" победить "Клипперс" в матче плей-офф НБА

ТАСС, 23 мая. "Лос-Анджелес Клипперс" дома проиграл "Далласу" со счетом 103:113 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Далласа" Лука Дончич, на счету которого 31 очко, 10 подборов и 11 передач. В составе "Клипперс" больше всего очков набрал форвард Кавай Леонард (26).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Далласа". Следующий матч пройдет 26 мая в Лос-Анджелесе.

"Даллас" в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.