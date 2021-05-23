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Сборные по хоккею

Бывший хоккеист сборной Чехии Трончинский умер в возрасте 32 лет

Причины смерти спортсмена не сообщаются

ТАСС, 23 мая. Чешский хоккеист Марек Трончинский скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает портал hokej.cz.

Причины смерти защитника не сообщаются. Последним клубом Трончинского был румынский "Георгени".

Ранее Трончинский выступал за клубы Континентальной хоккейной лиги "Югра" (2012-2013) и "Слован" (2013-2014). Также он представлял чешские "Кладно", "Били Тигржи", "Оцеларжи", "Младу-Болеслав", "Пардубице", "Литвинов" и британский "Шеффилд Стилерс".

С 2011 по 2016 год Трончинский выступал за сборную Чехии. Защитник провел 12 матчей за национальную команду, отдав одну голевую передачу.

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