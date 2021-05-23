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Летние олимпийские виды спорта

Знаменосец сборной Индии на Играх в Лондоне арестован по подозрению в убийстве

Сушил Кумар находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе
Сушил Кумар AP Photo/Manish Swarup
Описание
Сушил Кумар
© AP Photo/Manish Swarup

ТАСС, 23 мая. Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован полицией по подозрению в убийстве. Об этом сообщает Xinhua News Agency.

Кумар находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе. Кумар был признан одним из нападавших. Позже полиция объявила о награде $1,4 тыс. за информацию о спортсмене. Кумар был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

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