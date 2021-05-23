Тренер Чикуновой считает, что менять результат олимпийского отбора под Ефимову нельзя

В пятницу Ефимова завоевала бронзу на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы в Будапеште. 29-летняя спортсменка является действующей чемпионкой мира на этой дистанции, однако на предстоящих Играх в Токио на ней она выступить не имеет права - Евгения Чикунова и Мария Темникова опередили ее во время олимпийского отбора, который прошел в апреле в рамках чемпионата России. Вместе с тем Темникова в Будапеште в финал не отобралась, Чикунова стала четвертой, уступив Ефимовой в борьбе за бронзу одну сотую секунды.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой не должно быть предоставлено исключительное право выступить на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала Витта Новожилова, тренер чемпионки России на этой дистанции Евгении Чикуновой.

"Существуют правила, и они должны быть едины для всех, - сказала Новожилова. - Если госпожа Ефимова могла себе позволить быть неподготовленной к отбору, то почему должна страдать Темникова?"

"Маша сейчас плыла под нагрузкой. Наше руководство сказало, что к этим соревнованиям ни в коем случае нельзя снижаться, специально не готовиться. И как Маше сейчас сказать, что она не проплывет, потому что Юля лучше? Она же резонно может сказать: "Но я же не готовилась, мы же готовимся к Олимпиаде", - добавила тренер.

Новожилова предположила, что Ефимова, напротив, могла специально подготовиться к чемпионату Европы. "Да, она может подготовиться, она опытная, знаменитая спортсменка, но почему другая спортсменка, которая обогнала ее на официальном отборе, должна страдать? Почему ее надо менять? Если мы в прошлый раз уступили ей место, то это не означает, что каждый раз надо уступать?" - заметила она.

Чикунова в 2019 году в возрасте 14 лет опередила Ефимову в отборе на чемпионат мира, однако вместе с тренерами она тогда решила отказаться от выступления на турнире. В Будапеште она выступала после болезни.