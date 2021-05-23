Чемпионка России в марафонском беге Трофимова до Олимпиады не выступит ни на одном старте

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова очень надеется попасть в состав команды на Олимпийские игры в Токио и до августа намерена посвятить все свое время тренировкам. Об этом Трофимова сообщила ТАСС.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 22 мая объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Среди получивших нейтральный статус и право выступать на международных стартах есть и 33-летняя Трофимова, которая 3 апреля стала пятикратной чемпионкой России, пробежав марафонскую дистанцию за 2 часа 28 минут и 28 секунд.
"Я очень рада получению нейтрального статуса и очень надеюсь на свое включение в состав команды из 10 человек на Олимпиаду в Токио, - призналась Трофимова. - Сейчас я нахожусь на сборе в Киргизии, куда приехала вскоре после окончания чемпионата России. Я выделила в своем календаре день 7 августа, когда должен пройти олимпийский марафон, и целенаправленно к нему готовлюсь. До этого времени я не буду нигде стартовать, буду только тренироваться".
"Я не знаю, включат ли меня в итоге в команду, но все равно нужно быть готовой ко всему, - продолжила спортсменка. - А о том, что будет потом, я даже не думала пока. Но на каком-нибудь зарубежном марафоне я обязательно выступлю. Надо воспользоваться возможностью, кто знает, как все будет с допусками в следующем году".
Трофимова, которая также является трехкратной победительницей Московского марафона (2017, 2018 и 2020), имеет выполненный квалификационный норматив для участия в Играх в Токио.
18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.