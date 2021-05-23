Чемпионка России в марафонском беге Трофимова до Олимпиады не выступит ни на одном старте

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова очень надеется попасть в состав команды на Олимпийские игры в Токио и до августа намерена посвятить все свое время тренировкам. Об этом Трофимова сообщила ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 22 мая объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Среди получивших нейтральный статус и право выступать на международных стартах есть и 33-летняя Трофимова, которая 3 апреля стала пятикратной чемпионкой России, пробежав марафонскую дистанцию за 2 часа 28 минут и 28 секунд.

"Я очень рада получению нейтрального статуса и очень надеюсь на свое включение в состав команды из 10 человек на Олимпиаду в Токио, - призналась Трофимова. - Сейчас я нахожусь на сборе в Киргизии, куда приехала вскоре после окончания чемпионата России. Я выделила в своем календаре день 7 августа, когда должен пройти олимпийский марафон, и целенаправленно к нему готовлюсь. До этого времени я не буду нигде стартовать, буду только тренироваться".