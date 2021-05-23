Российские гребцы завоевали три бронзовые медали в заключительный день этапа Кубка мира

В соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1 000 м бронзовые медали завоевали Артем Коровин и Алексей Шишкин. В каноэ-двойках на дистанции 1 000 м третье место заняли Захар Петров и Кирилл Романов, в смешанных парах на каноэ на 200 м бронзовые медали завоевали Ирина Андреева и Дмитрий Шаров,

БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

В пятницу Наталья Подольская стала лучшей в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 м и завоевала олимпийскую лицензию для российских спортсменов. Илья Штокалов стал вторым в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м. Третье место в байдарках-двойках на дистанции 500 м заняли Коровин и Шишкин, в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 500 м бронзовую награду завоевала Светлана Черниговская.

В субботу Андреева стала третьей в каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Захар Петров и Кирилл Романов победили в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 м.

20 мая в Барнауле стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила Международная федерация каноэ (ICF) в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. Этап Кубка мира завершился 23 мая.