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Биатлон

Кугаевский: переход Сидоровой в сборную Украины - большая потеря для российского биатлона

Спортсменка сейчас находится на сборе украинской команды в Сянках

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой станет серьезной потерей для российского биатлона, украинская федерация была очень щедрой и упорной, переманивая спортсменку. Об этом ТАСС рассказал Максим Кугаевский, тренер Тюменской области, которую представляла спортсменка.

Сидорова сейчас находится на сборе украинской команды в Сянках.

"История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год, - сказал Кугаевский. - Мы сделали все возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьезная потеря для российского биатлона".

Сидоровой 21 год, в сезоне-2019/20 она выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат - 13-е место, которое она заняла в спринте.

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