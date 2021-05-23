Зрители более сотни стран смотрели этап Кубка мира по гребле в Барнауле в прямом эфире

"Больше 120 стран в прямом эфире смотрели соревнования, смотреть по телевидению греблю на этом канале было очень зрелищно. Мы обязательно сюда вернемся, будем продолжать проводить здесь мероприятия. Здесь есть все технологии - дроны, камеры. Мы ожидаем по итогу 5 млн просмотров этапа Кубка мира. Только в прямом эфире 17 тыс. человек смотрели трансляцию в течение четырех дней. Это большая цифра для интернет-трансляции. Это впечатляет", - сказал Тоулсон.

БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС./ Международная федерация каноэ (ICF) отмечает высокий зрительский интерес к соревнованиям второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Барнауле в воскресенье. Трансляцию в прямом эфире смотрели 17 тыс. зрителей из 120 стран мира, сообщил журналистам генеральный секретарь ICF Саймон Тоулсон.

Вице-президент ICF Томас Конецко также заявил журналистам о небывалом зрительском интересе, по которому площадка в Барнауле уступила лишь первому этапу Кубка мира в Сегеде. "Это сумасшествие в самом положительном смысле слова. Это второе место по количеству болельщиков после Сегеды. Это очень впечатляет. В мире не так много мест, куда приходят столько людей, которые так болеют, тем более в такую погоду", - подчеркнул Конецко.

Спортсменка из Аргентины Сабрина Амегино также рассказала журналистам о впечатляющей поддержке зрителей. "Это потрясающие зрители, они всегда кричат и поддерживают", - сказала Амегино.

На соревнованиях в Барнауле было разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Одну из таких путевок для сборной России завоевала Наталья Подольская, выступавшая на байдарке на дистанции 200 метров. Российские спортсмены смогли стать победителями и призерами второго этапа Кубка мира. Каноисты Захар Петров и Кирилл Романов стали обладателями золота на дистанции 500 метров. Спортсменка из Алтайского края Ирина Андреева заняла третье место на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Еще одну бронзовую награду Ирина Андреева завоевала на дистанции 200 метров, выступая в составе смешанного экипажа вместе с Дмитрием Шаровым из Воронежской области. Бронзовые медали на дистанции 1 000 метров у российских байдарочников Артема Коровина и Алексея Шишкина. На этой же дистанции бронзу выиграли каноисты Захар Петров и Кирилл Романов.

Об этапе КМ по гребле в Барнауле

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов", стартовал в Барнауле 20 мая и завершился 23 мая. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.