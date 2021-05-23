Пилот "Феррари" Леклер снялся с гонки Гран-при Монако из-за поломки болида

ТАСС, 23 мая. Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер снялся с пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако - из-за поломки болида, которая произошла во время квалификации. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Леклер занял первое место в квалификации, однако за 18 секунд до конца сессии врезался в ограждение. Машина была повреждена.

После снятия Леклера с первой позиции гонку начнет нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", который завершил квалификацию на втором месте. Россиянин Никита Мазепин из "Хаас" будет стартовать с 18-й позиции.

Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье.