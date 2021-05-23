Гандболистки ЦСКА впервые в истории выиграли чемпионат России

ТАСС, 23 мая. Гандболистки ЦСКА уступили "Ростов-Дону" со счетом 26:29 в ответном финальном матче чемпионата России, но стали победительницами турнира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Первый матч в Москве завершился победой хозяев со счетом 30:23, чемпион России определяется по сумме двух встреч. Третье место в субботу заняла тольяттинская "Лада", которая по итогам двух матчей обыграла "Астраханочку" (29:34; 32:17).

В полуфинале ЦСКА победил "Ладу" (26:26; 29:28), "Ростов-Дон" прошел "Астраханочку" (35:25; 25:24).

Красно-синие также сыграют в "Финале четырех" Лиги чемпионов. 29 мая ЦСКА встретится с норвежскими "Вайперс" в 1/2 финала турнира. "Ростов-Дон" уступил этой команде в четвертьфинале.

ЦСКА был основан в 2019 году, в прошлом сезоне красно-синие завоевали бронзовые медали. "Ростов-Дон" становился чемпионом России по итогам четырех последних сезонов, также команда выигрывала титул в 1994 и 2015 годах.