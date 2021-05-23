Олимпийский чемпион Сильнов оспорил решение о дисквалификации за допинг

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил Сильнов.

В начале апреля первая инстанция CAS объявила о дисквалификации Сильнова на четыре года. Срок подачи протеста в апелляционный отдел CAS истек 22 мая.

"Апелляция подана", - сказал Сильнов, отметив, что дата слушаний еще не назначена.

Сильнов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена. Были аннулированы все его результаты, показанные с 8 июля 2013 года. Сильнов сохранил титул олимпийского чемпиона. Также у него осталось золото чемпионата Европы 2006 года.

Сильнову 36 лет. В декабре 2016 года он был избран первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. В июне 2019 года Сильнов был вынужден оставить пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.