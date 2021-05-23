Хоккеист сборной России Григоренко пропустил тренировку из-за травмы

ТАСС, 23 мая. Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко пропустил тренировку перед третьим матчем предварительного этапа чемпионата мира со словаками из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Также сообщается, что тренировку пропускает нападающий Константин Окулов, получивший травму в первом матче турнира с чехами (4:3) и пропустивший игру с британцами (7:1).

"Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Игроки восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира", - говорится в заявлении.

Григоренко в двух матчах на чемпионате мира забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. 27-летний форвард выступает за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". В завершившемся регулярном чемпионате он забросил четыре шайбы и сделал восемь голевых передач в 32 встречах.

Встреча между сборными России и Словакии пройдет 24 мая и начнется в 16:15 мск. Команды выступают в группе А и набрали по шесть очков. Россияне занимают первое место благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.