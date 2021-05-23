Сборная Белоруссии по хоккею впервые в истории обыграла шведов в матче чемпионата мира

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по хоккею со счетом 1:0 победила команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира. Команды выступают в группе А, матчи проходят без зрителей.

Хоккеист сборной Белоруссии Лисовец на носилках покинул лед в матче чемпионата мира

Заброшенной шайбой на 41-й минуте отметился Герман Нестеров. Сборная Белоруссии одержала первую победу на турнире, в стартовой встрече команда проиграла словакам (2:5). Шведы потерпели второе поражение подряд, в первом матче они уступили сборной Дании (3:4).

Белорусы впервые в истории чемпионатов мира одержали победу над шведской сборной. В предыдущих восьми встречах шведская команда неизменно выигрывала в основное время. Единственную победу на крупных турнирах над шведами сборная Белоруссии одержала в 1/4 финала Олимпиады 2002 года со счетом 4:3.

Сборная Швеции впервые с 2016 года не забросила ни одной шайбы в матче чемпионата мира. На турнире в Москве шведы в четвертьфинале проиграли канадцам со счетом 0:6.

На десятой минуте встречи защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец покинул лед на носилках. Он пытался провести силовой прием против шведского хоккеиста, но промахнулся и ударился головой о борт на высокой скорости.

Сборная Белоруссии с тремя очками занимает пятое место в турнирной таблице группы. Шведы очков не набрали и идут на шестой строчке. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы. В следующем матче белорусская команда 24 мая сыграет с чехами, а шведы днем позже встретятся со швейцарцами.