Сборная Белоруссии по хоккею впервые в истории обыграла шведов в матче чемпионата мира

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по хоккею со счетом 1:0 победила команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира. Команды выступают в группе А, матчи проходят без зрителей.
Заброшенной шайбой на 41-й минуте отметился Герман Нестеров. Сборная Белоруссии одержала первую победу на турнире, в стартовой встрече команда проиграла словакам (2:5). Шведы потерпели второе поражение подряд, в первом матче они уступили сборной Дании (3:4).
Белорусы впервые в истории чемпионатов мира одержали победу над шведской сборной. В предыдущих восьми встречах шведская команда неизменно выигрывала в основное время. Единственную победу на крупных турнирах над шведами сборная Белоруссии одержала в 1/4 финала Олимпиады 2002 года со счетом 4:3.
Сборная Швеции впервые с 2016 года не забросила ни одной шайбы в матче чемпионата мира. На турнире в Москве шведы в четвертьфинале проиграли канадцам со счетом 0:6.
На десятой минуте встречи защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец покинул лед на носилках. Он пытался провести силовой прием против шведского хоккеиста, но промахнулся и ударился головой о борт на высокой скорости.
Сборная Белоруссии с тремя очками занимает пятое место в турнирной таблице группы. Шведы очков не набрали и идут на шестой строчке. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы. В следующем матче белорусская команда 24 мая сыграет с чехами, а шведы днем позже встретятся со швейцарцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11-4
|6
|2
|Словакия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|3
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|4
|Дания
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|3
|5
|Белоруссия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|3
|6
|Швеция
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-5
|0
|7
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5-9
|0
|8
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-9
|0