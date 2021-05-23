Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла финнов в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана в серии буллитов переиграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Команды выступают в группе В, матчи проходят без зрителей.

Сборная Белоруссии по хоккею впервые в истории обыграла шведов в матче чемпионата мира

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Кирилл Панюков (36-я минута), у финнов отличился Антон Лунделль (34). Победный буллит на счету Никиты Михайлиса.

Казахстанская команда впервые в истории обыграла финнов на чемпионатах мира. Ранее эти сборные встречались три раза. Сборная Финляндии является чемпионом мира 2019 года, в 2020-м турнир не проходил из-за пандемии коронавируса. Казахстанцы в 2019 году выступали во втором по силе дивизионе, где заняли первое место.

Казахстанские хоккеисты впервые в истории одержали две победы на групповом этапе в элитном дивизионе чемпионата мира. В 2004 году сборная Казахстана выиграла два матча в утешительном раунде за право сохранения прописки в сильнейшем дивизионе.

Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд, в субботу казахстанцы по буллитам переиграли команду Латвии со счетом 3:2. Финны потерпели первое поражение на чемпионате мира, в прошлой игре они победили команду США (2:1). В активе обеих команд стало по четыре очка, казахстанцы занимают второе место в группе, а финны - четвертое. В следующем матче сборная Финляндии 25 мая сыграет с командой Норвегии, а казахстанские хоккеисты в тот же день встретятся со сборной США.