Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла финнов в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана в серии буллитов переиграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Команды выступают в группе В, матчи проходят без зрителей.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился Кирилл Панюков (36-я минута), у финнов отличился Антон Лунделль (34). Победный буллит на счету Никиты Михайлиса.
Казахстанская команда впервые в истории обыграла финнов на чемпионатах мира. Ранее эти сборные встречались три раза. Сборная Финляндии является чемпионом мира 2019 года, в 2020-м турнир не проходил из-за пандемии коронавируса. Казахстанцы в 2019 году выступали во втором по силе дивизионе, где заняли первое место.
Казахстанские хоккеисты впервые в истории одержали две победы на групповом этапе в элитном дивизионе чемпионата мира. В 2004 году сборная Казахстана выиграла два матча в утешительном раунде за право сохранения прописки в сильнейшем дивизионе.
Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд, в субботу казахстанцы по буллитам переиграли команду Латвии со счетом 3:2. Финны потерпели первое поражение на чемпионате мира, в прошлой игре они победили команду США (2:1). В активе обеих команд стало по четыре очка, казахстанцы занимают второе место в группе, а финны - четвертое. В следующем матче сборная Финляндии 25 мая сыграет с командой Норвегии, а казахстанские хоккеисты в тот же день встретятся со сборной США.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|14-5
|6
|2
|Казахстан
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|5-3
|4
|3
|Латвия
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|4-3
|4
|4
|Финляндия
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3-3
|4
|5
|Норвегия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-6
|3
|6
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|7
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|8
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5-13
|0