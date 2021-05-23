Хоккеист сборной Белоруссии Лисовец находится в больнице после полученной травмы

ТАСС, 23 мая. Защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец, который получил травму в матче чемпионата мира по хоккею против команды Швеции, находится в больнице. Об этом журналистам сообщил главный тренер белорусов Михаил Захаров.

Хоккеист сборной Белоруссии Лисовец на носилках покинул лед в матче чемпионата мира

На десятой минуте встречи Лисовец получил травму. 26-летний защитник не мог подняться со льда на протяжении нескольких минут.

"Лисовец в больнице, его состояние неизвестно, - сказал Захаров. - Он парень с характером, надеемся, что все будет нормально. Он наступил на шайбу и получил удар в голову от шведского хоккеиста, это игровой момент".

Сборная Белоруссии со счетом 1:0 победила команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира. Белорусы впервые в истории чемпионатов мира одержали победу над шведской сборной.

Сборная Белоруссии с тремя очками занимает пятое место в турнирной таблице группы. Шведы очков не набрали и идут на шестой строчке. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы. В следующем матче белорусская команда 24 мая сыграет с чехами, а шведы днем позже встретятся со швейцарцами.