Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1995/96 не сыграет в еврокубках

ТАСС, 23 мая. "Арсенал" не сумел завоевать право сыграть в еврокубковых турнирах по итогам сезона-2020/21 чемпионата Англии по футболу.

"Арсенал" в заключительном туре на своем поле обыграл "Брайтон" со счетом 2:0. Команда финишировала на восьмой строчке в турнирной таблице и не смогла пробиться в еврокубки. На одно очко "Арсенал" опередил "Тоттенхэм", который в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. В 38-м туре "Тоттенхэм" обыграл "Лестер" со счетом 4:2.

"Арсенал" не примет участие в еврокубках впервые с сезона-1995/96. Лондонцы на протяжении 24 сезонов кряду играли либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы (до сезона-2009/10 - Кубок УЕФА). В 2006 году "Арсенал" играл в финале Лиги чемпионов, в 2000-м - в финале Кубка УЕФА, в 2019-м - в финале Лиги Европы.