Площадка ГТО была организована на чемпионате России по компьютерному спорту

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Площадка для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) была организована на чемпионате России по компьютерному спорту в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"В здоровом теле - здоровый дух" - это не просто слова для киберспортсмена, это основа. Без физической подготовки невозможно достичь успеха в компьютерном спорте. Это доказано за последние годы совершенно точно. Комплекс ГТО дает возможность протестировать себя и понять, на каком уровне ты находишься", - отметил президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит.

В чемпионате России по компьютерному спорту приняли участие более 20 тыс. человек, призовой фонд превысил 3,6 млн рублей. При наличии медицинского разрешения участники могли выполнить нормативы ГТО "в зачет". Таким правом воспользовались 150 человек, среди них были сотрудники оргкомитета чемпионата России. В частности, все нормативы на "золотой" результат выполнил вице-президент Артем Винокуров.

"Мы рады, что киберспорт и ГТО - становятся неразделимыми. В рамках турниров ФКС России продолжим работу по интеграции комплекса и пропаганде здорового образа жизни на многомиллионную киберспортивную аудиторию", - сказал Винокуров.