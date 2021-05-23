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Летние олимпийские виды спорта

Юлия Ефимова рада, что ей удается набирать форму к Олимпийским играм

Спортсменка завоевала три медали на чемпионате Европы по водным видам спорта
Юлия Ефимова EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Юлия Ефимова
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС. 23 мая. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова довольна, что на чемпионате Европы в Будапеште ей удалось улучшить свои результаты. Об этом она рассказала журналистам после окончания турнира.

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Ефимова в Будапеште завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете и две бронзовые на дистанциях 50 и 200 м брассом.

"Я действительно очень взволнована и счастлива, что перед Играми в Токио я постепенно возвращаю форму и приближаюсь к своему привычному времени. Надеюсь, через несколько месяцев я буду на пике формы", - сказала Ефимова.

"В целом все прошло довольно хорошо. Впереди меня ждет много работы, времени не так много, но я смотрю в будущее с оптимизмом", - добавила она.

Ефимова на апрельском чемпионате России отобралась только на одну личную дистанцию на Олимпиаде - 100 м брассом. На дистанции вдвое длиннее она уступила Евгении Чикуновой и Марии Темниковой, которые на чемпионате Европы медалей не завоевали.

 

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