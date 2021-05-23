{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании

Россиянка является трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 мая. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

На эту тему
Ласицкене осталась вне тройки призеров на своем первом международном старте с 2019 года
Ласицкене осталась вне тройки призеров на своем первом международном старте с 2019 года

Российская спортсменка показала результат 1,88 метра. После этого она не смогла преодолеть планку на высоте 1,91 метра. Ставшая третьей британка Морган Лейк опередила Ласицкене за счет меньшего количества попыток.

Первое место заняла польская спортсменка Камила Лицвинко, второе - британка Эмили Бортвик. Обе легкоатлетки показали результат 1,91 см, польская спортсменка оказалась выше за счет меньшего количества попыток.

В пятницу Ласицкене принимала участие в легкоатлетическом турнире в Германии, где с результатом 1,80 метра разделила седьмое место.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ЧМ по хоккею в Риге
Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею
Канадцы уступили во втором матче турнира американцам
Читать полностью