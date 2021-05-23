Ласицкене стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании

ТАСС, 23 мая. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

Ласицкене осталась вне тройки призеров на своем первом международном старте с 2019 года

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Российская спортсменка показала результат 1,88 метра. После этого она не смогла преодолеть планку на высоте 1,91 метра. Ставшая третьей британка Морган Лейк опередила Ласицкене за счет меньшего количества попыток.

Первое место заняла польская спортсменка Камила Лицвинко, второе - британка Эмили Бортвик. Обе легкоатлетки показали результат 1,91 см, польская спортсменка оказалась выше за счет меньшего количества попыток.

В пятницу Ласицкене принимала участие в легкоатлетическом турнире в Германии, где с результатом 1,80 метра разделила седьмое место.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.