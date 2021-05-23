Российский боец Вартанян может продолжить карьеру в США

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян может продолжить карьеру в одной из лиг США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Вартанян в субботу на турнире Open FC в Москве победил бразильца Мичела Силву единогласным решением судей.

"Сейчас будет работа по получению визы. Рассматриваются потенциально Bellator и UFC. Это взаимная заинтересованность", - сказал собеседник агентства.

В активе 29-летнего Вартаняна 22 победы, 4 поражения. Он был временным чемпионом Absolute Championship Akhmat, становился обладателем Кубка мира по боевому самбо, призером чемпионата России по тайскому боксу.