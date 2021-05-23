Предолимпийские разборки. Россияне выиграли чемпионат Европы по водным видам спорта

ТАСС, 23 мая. Сборные России по синхронному плаванию, прыжкам в воду и плаванию успешно выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Каждая из них была в числе лучших по количеству наград, что предопределило победу россиян в общем медальном зачете турнира.

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Чемпионат Европы проходил в венгерской столице с 10 по 23 мая. Турнир должен был состояться в 2020 году, но его проведение было отложено в связи с пандемией коронавируса. Сначала медали разыграли прыгуны в воду, синхронистки и пловцы на открытой воде, 17 мая начались соревнования в плавательном бассейне. В сводном медальном зачете Россия заняла первое место с 20 золотыми, 9 серебряными и 13 бронзовыми наградами. Вторыми стали британцы (12-13-7), третьими - итальянцы (10-14-20). Для всех российских команд чемпионат Европы являлся этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио, старт которым будет дан 23 июля. Золотые Малютин и Колесников Российские пловцы места на Играх распределили еще в апреле во время чемпионата страны, поэтому соревнования в Будапеште для них были проходящими, специально к ним они не снижали тренировочных нагрузок. Однако это не помешало им показать высокие результаты. По числу побед российские пловцы с девятью золотыми медалями стали вторыми в зачете. Также они завоевали пять серебряных и восемь бронзовых наград. Первое место - у британской сборной (11-9-6), по общему числу наград лучшими стали итальянцы (5-9-12). Но для этих команд чемпионат Европы являлся отборочным к Олимпиаде, поэтому их спортсмены специально подводились к этому старту.

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В составе российской сборной по плаванию стоит отметить выступление нескольких спортсменов. Климент Колесников дважды обновил собственный мировой рекорд на дистанции 50 м на спине (23,80). Он же победил на дистанции 100 метров вольным стилем, однако в финал 100-метровки на спине действующий на тот момент чемпион Европы в данной дисциплине не вышел. Помешало расписание соревнований: бороться за попадание в решающий заплыв он был вынужден через 15 минут после победы на кролевой дистанции - сил на второй заплыв у него уже не осталось. На Олимпиаде Колесников также попробует успешно выступить в двух дисциплинах, время подтянуть выносливость еще есть. Коллекцию золотых медалей 20-летний пловец пополнил в эстафете 4 100 вольным стилем. Еще одним трехкратным чемпионом Европы в Будапеште стал Мартин Малютин. Он победил на дистанциях 200 и 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м вольным стилем (в составе команды также были Александр Щеголев, Александр Красных, Михаил Вековищев, Иван Гирев). Для 21-летнего спортсмена эти победы стали первыми на чемпионатах Европы. Статус фаворитов на своих коронных дистанциях подтвердили чемпионы мира Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом).

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Приятно удивил и Илья Бородин. 18-летний пловец стал первым чемпионом Европы в комплексном плавании с советских времен (последним отечественным чемпионом на дистанции 400 м был Сергей Фесенко на домашней Олимпиаде-1980). Золото в венгерской столице он завоевал, установив новый юниорский рекорд мира. "Я доволен медалью, но не ожидал, что побью юниорский рекорд мира, я настраивался только на то, чтобы хорошо выступить, - сказал Бородин. - Эта гонка была похожа на другие, я не чувствовал особой разницы. Хоть я и молод, последние европейские соревнования на короткой воде вселили в меня большую уверенность, что позволило приехать сюда и показать все, что я могу". Дилемма Ефимовой Внимание было приковано и к выступлению на чемпионате Европы Юлии Ефимовой. Шестикратная чемпионка мира во время олимпийского отбора на дистанции 200 м уступила Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. В Будапеште они поменялись местами: Ефимова была быстрее своих более юных соперниц на всех трех дистанциях - 50, 100 и 200 метров. Причем на дистанции 200 метров она завоевала бронзу, опередив на сотую долю секунды Чикунову. Темникова и вовсе не вышла на финал. Это породило разговоры о том, что Ефимовой на Играх необходимо предоставить шанс выступить на 200-метровке, где она является действующей чемпионкой. Однако Всероссийская федерация плавания пока не намерена менять итоги отбора.

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"Прежние требования пока остаются в силе, - сказал президент федерации Владимир Сальников. - Возможен ли пересмотр? Этот вопрос надо обсуждать, но никто еще это обсуждение не инициировал". Ефимова на чемпионате Европы не завоевала ни одной золотой медали, однако все равно была одной из лучших в женской команде. Еще одну бронзовую награду она взяла на неолимпийских 50 метрах. Плыла спортсменка и в финале комбинированной эстафеты, в составе которой завоевала серебро. "Я действительно очень взволнована, и счастлива, что перед Играми в Токио я постепенно возвращаю форму и приближаюсь к своему привычному времени. Надеюсь, через несколько месяцев я буду на пике формы", - сказала Ефимова. Уже во время чемпионата Европы стало известно, что 16-летняя Чикунова соревновалась после тяжелой болезни. "Женя полторы недели назад очень сильно болела, вплоть до гайморита - сказала ее тренер Витта Новожилова. - Она была на антибиотиках, неделю не плавала, поэтому сейчас просто не в форме. Ей помешала и маленькая ошибка - она сделала лишний гребок. Если бы не он, то она бы оказалась в призах, возможно, даже стала бы второй. При этом, в отличие от всех остальных, она финишировала за 36,2. Это внушает уверенность и дает надежду".

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При этом тренер убеждена, что менять результаты отбора на 200 метров нельзя, поскольку Темникова заслуженно завоевала право выступить на Олимпиаде. Однако исключать замены все же нельзя, особенно если Ефимова начнет показывать высокие результаты на "Маре Нострум". Непобедимые синхронистки В плавании на открытой воде у российских спортсменов только одна медаль - бронза Кирилла Абросимова на дистанции 25 км. В синхронном плавании российская команда одержала победы во всех шести дисциплинах, в которых приняла участие. Варвара Субботина по причине травмы выступила только в произвольном соло. Олимпийские чемпионки и многократные чемпионки мира и Европы Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко были лучшими в дуэтах, Александр Мальцев сначала с Майей Гурбанбердиевой, после с Олесей Платоновой - в микст-дуэтах.

В группах россиянки выступили только в технической программе, произвольную они продемонстрируют на Играх. Уже больше 20 лет в олимпийских дисциплинах (дуэты и группы) россиянкам нет равных на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, не намерены они отдавать первое место и в Токио. В прыжках в воду за Россию выступили действующие чемпионы Европы Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Мария Полякова, призеры турнира Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Кристина Ильиных. Бондарь впервые завоевал личное золото чемпиона Европы - в прыжках с вышки. В синхроне с Минибаевым он стал вторым. 16-летняя дебютантка сборной Анна Конаныхина победила в женских соревнованиях по прыжкам с вышки, Тимошинина и Беляева были лучшими в синхронных прыжках. Кузнецов и Шлейхер стали вторыми на трамплине, они же заняли соответственно первое и второе места в личных соревнованиях.

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Российские прыгуны в воду стали лучшими по общему числу наград (5-4-4). Однако на Олимпиаде повторить такой результат им точно не удастся: львиную долю всех золотых медалей с большой долей вероятности завоюют китайские спортсмены, которые уже давно доминируют в прыжках в воду. После чемпионата Европы спортсменов сборной ждет заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в Токио.