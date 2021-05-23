{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Милан" и "Ювентус" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона

Также в главном еврокубковом турнире от Италии примут участие "Интер" и "Аталанта"
Футболисты "Милана" EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Футболисты "Милана"
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 23 мая. "Милан" и "Ювентус" завоевали право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21 чемпионата Италии по футболу.

На эту тему
"Ювентус" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии. Миранчук вышел на замену
"Ювентус" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии. Миранчук вышел на замену

В заключительном туре "Милан" в гостях одержал победу над "Аталантой" со счетом 2:0, а "Ювентус" на выезде разгромил "Болонью" (4:1). "Милан" стал в итоге вторым, набрав 79 очков, "Ювентус" с 78 очками финишировал четвертым.

Ранее место в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили "Интер", досрочно ставший чемпионом Италии (91 очко), и "Аталанта", занявшая в итоге третье место (78) и опередившая "Ювентус" по дополнительным показателям. "Милан" сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2013/14.

В групповом этапе Лиги Европы сыграют "Наполи" и "Лацио", занявшие соответственно пятое и шестое места. Седьмую строчку в таблице заняла "Рома", которая сыграет в квалификации Лиги конференций.

Покинули высший дивизион чемпионата Италии "Беневенто", "Кротоне" и "Парма", их сменят "Эмполи" и "Салернитана", еще одну путевку разыграют "Венеция" и "Читтаделла". Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший 29 голов.

Теги
Футбол в Италии
Футбол во Франции
"Лилль" в четвертый раз в истории стал чемпионом Франции по футболу
В матче заключительного тура национального первенства команда на выезде обыграла "Анже"
"Лилль" в четвертый раз в истории стал чемпионом Франции по футболу
Читать полностью