С ног на голову. Хоккеисты Казахстана и Белоруссии обыграли фаворитов на чемпионате мира

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Третий игровой день на чемпионате мира по хоккею в Риге преподнес сразу несколько сюрпризов. Сборная Казахстана в серии буллитов оказалась сильнее команды Финляндии, белорусы впервые в истории мировых первенств обыграли шведов, а канадцы потерпели второе поражение подряд на турнире. Казахстанские хоккеисты стартовали на турнире с двух побед по буллитам. В первом матче они обыграли сборную Латвии (3:2 Б), победный буллит на счету нападающего выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) ханты-мансийской "Югры" Евгения Рымарева. Во втором же они оказались сильнее действующих чемпионов мира финнов (2:1 Б), на этот раз победу принес нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" (Нур-Султан) Никита Михайлис.

На эту тему Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла финнов в матче чемпионата мира по хоккею

"Команда вышла как сплоченный коллектив, была душа, было сердце, - сказал журналистам после матча главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис. - Соперник заставлял нас ошибаться, они очень здорово катались, разыгрывали комбинации, но мы верили в победу. Практически весь матч сборная Финляндии нас переигрывала, но мы не опустили руки - бились и сражались. Верили в победу до последней секунды и до последнего буллита". Для сборной Казахстана победа над финнами стала первой в истории. Ранее эти сборные встречались три раза. Казахстанские хоккеисты впервые в истории одержали две победы на групповом этапе в элитном дивизионе чемпионата мира. В 2004 году сборная Казахстана выиграла два матча в утешительном раунде за право сохранения прописки в сильнейшем дивизионе. В следующем матче казахстанцам придется встретиться с еще одной сборной-фаворитом. 25 мая они сыграют с американцами, которые ранее проиграли финнам (1:2), а в воскресенье крупно победили канадцев (5:1). В настоящий момент казахстанцы идут на второй строчке в группе В, набрав в двух матчах четыре очка и уступая только немцам, в активе которых шесть очков. Исторический успех белорусов Сборная Белоруссии начала турнир не так успешно, как казахстанская команда. В первом матче белорусы уступили сборной Словакии (2:5). Но во второй игре белорусские хоккеисты собрались и с сухим счетом обыграли шведов (1:0), которые в пятницу не менее сенсационно уступили команде Дании (3:4). Победу сборной Белоруссии принес точный бросок Германа Нестерова.

На эту тему Сборная Белоруссии по хоккею впервые в истории обыграла шведов в матче чемпионата мира

Сборная Белоруссии впервые на чемпионатах мира обыграла шведов, ранее ей это удавалось сделать только на Олимпийских играх - в 2002 году в четвертьфинале турнира белорусы победили со счетом 4:3. На мировых первенствах команды встретились в девятый раз, в восьми предыдущих победу одерживали шведы. Радость от победы белорусам мог омрачить неприятный эпизод, произошедший на десятой минуте матча. Защитник сборной Евгений Лисовец получил травму. 26-летний защитник не мог подняться со льда на протяжении нескольких минут. После окончания встречи главный тренер белорусов Михаил Захаров рассказал, что хоккеист был доставлен в больницу. "Лисовец в больнице, его состояние неизвестно. Он парень с характером, надеемся, что все будет нормально. Он наступил на шайбу и получил удар в голову от шведского хоккеиста, это игровой момент", - сказал специалист. Белорусский голкипер Дэнни Тейлор оформил "сухарь". Сборная Швеции впервые с 2016 года не забросила ни одной шайбы в матче чемпионата мира. На турнире в Москве шведы в четвертьфинале проиграли канадцам со счетом 0:6. В следующем матче белорусы встретятся с командой Чехии, проигравшей два стартовых матча на турнире. Матч пройдет в понедельник (начало - 20:15 мск). Сборная Белоруссии набрала три очка и занимает пятое место в турнирной таблице группы А. Канадские проблемы Еще одной сенсацией третьего игрового дня чемпионата мира стало второе подряд поражение сборной Канады. Несмотря на то, что на турнир приехал не самый сильный состав из-за пандемии коронавируса, канадская команда всегда считается фаворитом. В ее составе на турнир приехали 19 представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею

В первой игре канадцы проиграли латвийской команде, не сумев забросить ни одной шайбы (0:2). Они, как и шведы, впервые с 2016 года ушли со льда с нулем в графе "забитые голы" в матче мирового первенства. Тогда канадцы в матче группового этапа проиграли сборной Финляндии (0:4). Во втором матче на турнире в Риге родоначальники хоккея крупно уступили американцам (1:5). Сборная Канады впервые в истории чемпионатов мира начала турнир с двух поражений. Следующий матч канадская команда проведет 24 мая против сборной Германии, которая лидирует в турнирной таблице группы В. Если канадцы проиграют в третьем матче подряд, их выход в плей-офф турнира может оказаться под вопросом, в настоящее время они занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице. Помимо сборной Канады, очков после двух матчей не набрала команда Италии. О турнире Чемпионат мира проводится после годичного перерыва - в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Финляндии. Матчи в Риге принимают два стадиона - "Арена-Рига" (вместимость - 10 226 мест) и Олимпийский спортивный центр (6 тыс. мест). Группа А, в которой играют сборные России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, выступает на льду Олимпийского центра, а группа B, состоящая из команд Германии, Канады, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Казахстана и Италии, - на льду "Арены-Рига". В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. В других матчах игрового дня словаки обыграли британцев (2:1), норвежцы со счетом 4:1 победили итальянцев, а швейцарцы были сильнее датчан (1:0). Чемпионат мира завершится 6 июня. Хоккеисты проживают в "пузыре".

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Россия 2 2 0 0 0 0 0 11-4 6 2 Словакия 2 2 0 0 0 0 0 7-3 6 3 Швейцария 2 2 0 0 0 0 0 6-2 6 4 Дания 2 1 0 0 0 0 1 4-4 3 5 Белоруссия 2 1 0 0 0 0 1 3-5 3 6 Швеция 2 0 0 0 0 0 2 3-5 0 7 Чехия 2 0 0 0 0 0 2 5-9 0 8 Великобритания 2 0 0 0 0 0 2 2-9 0