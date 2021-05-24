Две шайбы Тарасенко не спасли "Сент-Луис" от вылета из плей-офф НХЛ

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросил российский форвард Владимир Тарасенко (25, 49-я минуты), у "Колорадо" отличились Брэндон Саад (32), Габриэль Ландескуг (35), Микко Рантанен (45), Натан Маккиннон (60) и Валерий Ничушкин (60).

ТАСС, 24 мая. "Сент-Луис" на своем льду проиграл "Колорадо" со счетом 2:5 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Колорадо". В следующем раунде клуб встретится с победителем пары "Вегас" - "Миннесота" (3-1 в серии).

Тарасенко набрал первые очки в текущем плей-офф. Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев очков в матче не набрал. Теперь российские хоккеисты могут получить приглашение в сборную России на чемпионат мира, который проходит в Риге.

Ничушкин забил первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, до этого на его счету была одна результативная передача.

"Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Сент-Луис" расположился на четвертой строчке. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.