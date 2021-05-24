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НХЛ

"Виннипег" одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с "Эдмонтоном"

Третий матч серии завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу "Виннипега"
Николай Элерс AP Photo/Peter Power
Описание
Николай Элерс
© AP Photo/Peter Power

ТАСС, 24 мая. "Виннипег" на своем льду обыграл "Эдмонтон" в овертайме со счетом 5:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Леон Драйзайтль (7, 10-я минуты), Зак Кассиан (39) и Джуджхар Хайра (45), у "Виннипега" отличились Николай Элерс (38, 70), Мэтью Перро (52), Блэйк Уилер (55), Джош Морриси (55).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Виннипега". Следующий матч пройдет 25 мая в Виннипеге.

По итогам регулярного чемпионата "Эдмонтон" занял второе место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" стал третьим. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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