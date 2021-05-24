Роман Ротенберг рассказал о сроках приезда на чемпионат мира Самсонова, Тарасенко и Орлова

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов, его одноклубник Дмитрий Орлов и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко приедут в сборную России на чемпионат мира в Риге в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, - Самсонов и Тарасенко - могут приехать раньше на день, Орлов - на день позже, так как ему нужно лететь в Москву, - сказал Ротенберг. - Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально".

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало - 16:15 мск).