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ЧМ по хоккею в Риге

Агент Тарасенко уверен, что травмы не помешают хоккеисту в играх за сборную России

Алексей Дементьев уверен, что повреждения не помешают Тарасенко в играх за сборную

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Небольшие повреждения, которые получил нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" и сборной России Владимир Тарасенко во время розыгрыша Кубка Стэнли, не являются чем-то неординарным, так как в хоккее сложно обойтись без микротравм. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Алексей Дементьев.

В понедельник стало известно, что Тарасенко дал согласие на участие в чемпионате мира в Латвии в составе сборной России. "Владимир действительно присоединяется к сборной нашей страны, - сказал Дементьев. - Возможность, именно процессуальная, обсуждалась давно, самого Владимира это [условия на чемпионате мира] ни в коем случае не пугает, в этом на сегодняшний день нет ничего нового".

"Владимир является настоящим профессионалом своего дела, и он старался помочь своему коллективу в каждой игре, хотя присутствовали небольшие травмы, невзирая на которые он выходил на лед. В последнем матче он забросил две шайбы и сделал счет 2:3, вселил в команду надежду, но, к сожалению, "Сент-Луис" не сумел забить и пропустил два гола в пустые ворота. Я знаю Владимира как максималиста в требованиях к самому себе и очень надеюсь, что участие в играх за сборную России придаст ему дополнительный моральный импульс для движения вперед", - добавил собеседник ТАСС.

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Также Дементьев уверен, что повреждения не помешают Тарасенко в играх за сборную. "Хоккей - такой вид спорта, в котором очень сложно обойтись без каких-то микротравм. Первая - ему шайба попала в конек, когда он блокировал бросок соперника, другой нюанс, как он указал, это некоторые проблемы с пахом. Я не знаю ни одного игрока, играющего в хоккей в плей-офф и не имеющего никаких повреждений, эта ситуация не является какой-то неординарной", - отметил он.

В ночь на понедельник "Сент-Луис" завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в первом раунде "Колорадо" (0-4). Тарасенко пропустил большую часть сезона, отыграв в регулярном чемпионате 24 матча, в которых набрал 14 (4 гола + 10 передач) очков. В составе сборной России Тарасенко является серебряным призером чемпионата мира 2015 года.

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало - 16:15 мск).

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