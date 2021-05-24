Агент Тарасенко уверен, что травмы не помешают хоккеисту в играх за сборную России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Небольшие повреждения, которые получил нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" и сборной России Владимир Тарасенко во время розыгрыша Кубка Стэнли, не являются чем-то неординарным, так как в хоккее сложно обойтись без микротравм. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Алексей Дементьев.

В понедельник стало известно, что Тарасенко дал согласие на участие в чемпионате мира в Латвии в составе сборной России. "Владимир действительно присоединяется к сборной нашей страны, - сказал Дементьев. - Возможность, именно процессуальная, обсуждалась давно, самого Владимира это [условия на чемпионате мира] ни в коем случае не пугает, в этом на сегодняшний день нет ничего нового".

"Владимир является настоящим профессионалом своего дела, и он старался помочь своему коллективу в каждой игре, хотя присутствовали небольшие травмы, невзирая на которые он выходил на лед. В последнем матче он забросил две шайбы и сделал счет 2:3, вселил в команду надежду, но, к сожалению, "Сент-Луис" не сумел забить и пропустил два гола в пустые ворота. Я знаю Владимира как максималиста в требованиях к самому себе и очень надеюсь, что участие в играх за сборную России придаст ему дополнительный моральный импульс для движения вперед", - добавил собеседник ТАСС.