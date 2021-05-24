Менеджер: Петр Ян рассчитывает только на бой за титул чемпиона UFC

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян рассчитывает только на титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Ранее американец Алджамейн Стерлинг заявил, что будет готов провести бой-реванш с Яном в ноябре.

"Нас интересует только пояс, - сказал Абдрахманов. - Если Стерлинг не бросает слов на ветер, как обычно, то это будет бой с ним в ноябре. Но пока все туманно, потому что доверия американцу нет".

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.